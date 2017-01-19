Требуется наладить выгрузку товаров из 1с УТ11 (локализация: РК) в интернет магазин на базе prestashop. Все Товары (товары=товары и товары размерные) содержат. 1) Группа 2) Цена (розничная) 3) Вес ...
Разработать систему тестирования на базе angular v1
Разработать систему тестирования знания языка на базе angular.
Система состоит из api сервера( его писать не нужно ) и клиентской части.
По нажатию на кнопку начать тест ангуляр делает запрос на сервер и получает список предложений с разделителями.
+ варианты слов, которые используются для запутывания.
показывает экран наподобие такого
шаг 1) http://take.ms/MXxqp
шаг 2) http://take.ms/DXOAq
финал , угадали, идем дальше к след предложению http://take.ms/p9YYT
ошибся. идем дальше. http://take.ms/RiS26 или http://take.ms/bmkLl
Тестируемому нужно правильно собрать искомую фразу из слов выбирая на экране по одному правильному слову за раз.
если тест пройден хорошо, показываем результат. столько пройдено правильно, в этих предложениях ошиблись.
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