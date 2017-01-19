Разработать систему тестирования на базе angular v1

Разработать систему тестирования знания языка на базе angular.

Система состоит из api сервера( его писать не нужно ) и клиентской части.

По нажатию на кнопку начать тест ангуляр делает запрос на сервер и получает список предложений с разделителями.

+ варианты слов, которые используются для запутывания.

показывает экран наподобие такого

шаг 1) http://take.ms/MXxqp

шаг 2) http://take.ms/DXOAq

финал , угадали, идем дальше к след предложению http://take.ms/p9YYT

ошибся. идем дальше. http://take.ms/RiS26 или http://take.ms/bmkLl

Тестируемому нужно правильно собрать искомую фразу из слов выбирая на экране по одному правильному слову за раз.

если тест пройден хорошо, показываем результат. столько пройдено правильно, в этих предложениях ошиблись.