Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи страницы http://i66836ev.bget.ru/gzl1/ http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html в приложение техническое задание обработка заявок, ...
Плагин для Woocommerce для реализации функционала визуальных
Плагин для Woocommerce для реализации функционала визуальных атрибутов товара, подробности вложены. Предлагайте пожалуйста стоимость, срок и портфолио по теме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отзывчивый человек на должность учителя На изучение английского пока нету времени, поэтому решил воспользоваться вашими услугами Я хочу получить познания в скрабинге, взломе и защите сайтов, применяя библиотеки python (requests, ...Закрыт8 лет назад
- $84
Добавить новую графу, автопереключение серий, изменить таймер ... и еще мелкие доработки...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Написать открытый код для импорта данных о стоимости билетов с сайта авиакомпании (Аэрофлот). На входе - направления и период выборки. На выходе - таблица excel или CSV с ценами. В каждой закладке - по одному направлению. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Внимательно прочитайте задание. Только через "безопасную сделку"! Нужен "набросок" организации ajax взаимодействия с долго работающим PHP скриптом (нужен плагин jQuery и доработка php скрипта). Задача запускается клиентом (не cron) из ...Закрыт8 лет назад
Приветствую, Нужно 1) Установить битрикс на сайт 2) Установить тему (помочь с выбором) 3) Настроить работу с 1С Сколько это будет стоить?Закрыт8 лет назад
Необходимо к рабочему серверу прикрутить новый сверстанный HTML шаблон. Также в новом шаблоне есть несколько добавленных функций сервера. Сервер написан на PHP, yii2 framework. CMS не используем. Подробности в личке.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайтеимеются списки ссылок которые сворачиваются под одним доменом, необходима доработка – 1. выводить количество свернутых ссылок, добавитьсортировку по этому количеству см скрин http://joxi.ru/v294qP9s3Zxy1m 2. Из за выводабольших списков выдается ошибка “Maximumexecution time ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработать систему тестирования знания языка на базе angular. Система состоит из api сервера( его писать не нужно ) и клиентской части. По нажатию на кнопку начать тест ангуляр делает запрос на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Оптимизировать доработать сайт игровой тематики(grabl)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад