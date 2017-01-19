Учитель HTTP проколу и библиотекам Python для работы с ним

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка62 просмотра

Требуется отзывчивый человек на должность учителя  

На изучение английского пока нету времени, поэтому решил воспользоваться вашими услугами  

Я хочу получить познания в скрабинге, взломе и защите сайтов, применяя библиотеки python (requests, ну или на ваше усмотрение, вам виднее что мне нужно)  

Что меня конкретно интересует: методы этого протокола, взаимодействие с сервером через библиотеку, а не браузер, использование прокси и т.д.  

Python
8 лет назад
sddvxd
Максим 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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