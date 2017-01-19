Учитель HTTP проколу и библиотекам Python для работы с ним

Требуется отзывчивый человек на должность учителя

На изучение английского пока нету времени, поэтому решил воспользоваться вашими услугами

Я хочу получить познания в скрабинге, взломе и защите сайтов, применяя библиотеки python (requests, ну или на ваше усмотрение, вам виднее что мне нужно)

Что меня конкретно интересует: методы этого протокола, взаимодействие с сервером через библиотеку, а не браузер, использование прокси и т.д.