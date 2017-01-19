Выборка лотов с allegro.pl по ключевым фразам

Конечный результат работы: на ящик должны отсылаться ссылки на лоты с allegro.pl, найденные по ключевым фразам, и ранее не попадавшие в выборки. К ссылке на лот обязательно прикрепить заглавную картинку лота. Частота проверки по ключевым фразам 10 минут. Всё это должно где-то постоянно работать, желательна аренда бюджетных площадок. Также готов выслушать расценки на android приложение с таким функционалом, который выдает уведомления вместо писем.