Выборка лотов с allegro.pl по ключевым фразам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки73 просмотра

Конечный результат работы: на ящик должны отсылаться ссылки на лоты с allegro.pl, найденные по ключевым фразам, и ранее не попадавшие в выборки. К ссылке на лот обязательно прикрепить заглавную картинку лота. Частота проверки по ключевым фразам 10 минут. Всё это должно где-то постоянно работать, желательна аренда бюджетных площадок. Также готов выслушать расценки на android приложение с таким функционалом, который выдает уведомления вместо писем.

Android
8 лет назад
guest_1484852839376
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров