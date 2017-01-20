Сделать интеграцию crm с курьерской службой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка57 просмотров

Нужно, чтобы заявки на доставку создавались автоматически (или заливались единым файлом) в личный кабинет в курьерской службе. (На данный момент они создаются вручную - каждая заявка). 

Срм система - МойСклад. Курьерская служба - аксиомус.

Если все удачно - на очереди ещё интеграции с 2-3 службами 

8 лет назад
Transfer72
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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