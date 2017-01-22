Плагин для Woocommerce для реализации функционала визуальных атрибутов товара, подробности вложены. Предлагайте пожалуйста стоимость, срок и портфолио по теме.
Доработать сайт
Сайт о фотографии на самописной CMS. В нём галереи с фотографиями.
В админке есть спец-раздел для создания приватных галерей. Админ создает галерею,
закачивает в неё фотки и назначает пароль. Пользователь вбивает пароль на сайте
и попадает в эту приватную галерею.
В общем это всё когда-то работало, но над сайтом уже 4 человека работали и после
чьего-то вмешательства этот раздел перестал работать как надо. Нужно наладить работу
этого раздела.
Еще пара косметических багов таких как:
- не работает скролл на мобильных устройствах (чтобы произошел скролл сейчас нужно пальцем попасть
между фотографиями попав в фон)
- кое какие косметические дела, вроде изменения отступов на каких-то страницах.
Выбранный исполнитель
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