Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки90 просмотров

Сайт о фотографии на самописной CMS. В нём галереи с фотографиями.

В админке есть спец-раздел для создания приватных галерей. Админ создает галерею,

закачивает в неё фотки и назначает пароль. Пользователь вбивает пароль на сайте

и попадает в эту приватную галерею. 

В общем это всё когда-то работало, но над сайтом уже 4 человека работали и после 

чьего-то вмешательства этот раздел перестал работать как надо. Нужно наладить работу

этого раздела. 

Еще пара косметических багов таких как:

- не работает скролл на мобильных устройствах (чтобы произошел скролл сейчас нужно пальцем попасть

между фотографиями попав в фон)

- кое какие косметические дела, вроде изменения отступов на каких-то страницах. 

8 лет назад
kazibo
Казбек 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Владимир оказался третьим исполнителем одного и того же проекта. И к счастью для меня оказался последним, т.е. тем кто справился с ним легко, быстро и четко. Рекомендую, буду еще обращаться
ТЗ было поставлено четко, оплата пришла сразу по завершению, даже в большем объеме чем договаривались изначально. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад