Доработать сайт

Сайт о фотографии на самописной CMS. В нём галереи с фотографиями.

В админке есть спец-раздел для создания приватных галерей. Админ создает галерею,

закачивает в неё фотки и назначает пароль. Пользователь вбивает пароль на сайте

и попадает в эту приватную галерею.

В общем это всё когда-то работало, но над сайтом уже 4 человека работали и после

чьего-то вмешательства этот раздел перестал работать как надо. Нужно наладить работу

этого раздела.

Еще пара косметических багов таких как:

- не работает скролл на мобильных устройствах (чтобы произошел скролл сейчас нужно пальцем попасть

между фотографиями попав в фон)

- кое какие косметические дела, вроде изменения отступов на каких-то страницах.