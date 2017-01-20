Нужен спец javascript и имеющий опыт с facebook api

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки58 просмотров

Нужен спец javascript и имеющий опыт с facebook api

Есть очень интересная задача по реализации кнопки share facebook

JavaScript
8 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров