Настройка landing page

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Закрыт2 заявки83 просмотра

На существующем рабочем лендинге имеется видеофон с youtube (на браузерах компьютера он открывается автоматически). Но на телефонах оно не проигрывается. Возможно ли сделать так, чтобы видеофон под главным меню и с текстом на нём автоматически проигрывался на телефонах?

8 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров