Настройка landing page

На существующем рабочем лендинге имеется видеофон с youtube (на браузерах компьютера он открывается автоматически). Но на телефонах оно не проигрывается. Возможно ли сделать так, чтобы видеофон под главным меню и с текстом на нём автоматически проигрывался на телефонах?