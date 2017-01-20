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Доработка интернет-магазина на OpenCart
Доработки мелкие за исключением пунктов 6 и 8. Поэтому прошу адекватно оценивать стоимость.
1. Поправить хлебные крошки на странице каталога http://shop.long-life-ufa.com/index.php?route=product/catalog сейчас они не работают и ведут на 404 ошибку.
2. Страница результатов поиска криво отображается. Должна вот так http://long-life-ufa.com/working_version/search.html
3. Всплывающее окно «Заказать звонок» отображается не верно. А именно промежуток между заголовком и полем для заполнения, скрин в архиве.
4. Во всплывающем окне «Заказать в 1 клик». Выровнять по левому краю надписи «Ваш номер телефона*» и «Ваше имя». Как в «Заказать звонок». Сейчас они по центру.
5. Картинки при клике открываются не правильно, не увеличиваются. Так же не все фотографии кликабельны. Например сертификаты на главной.
6. Разобраться со способами доставки в корзине. Образец http://long-life-ufa.com/working_version/basket.html
должно быть 4 глобальных радиобаттона: Самовывоз, Курьером, В другой город, В другую страну.
•У Самовывоза: 3 локальных радиобаттона с адресами. Не влияют на цену.
•У доставки Курьером тоже есть локальные радиобаттоны:
- Дёма, затон, шакша - 400 руб.
- Центр - 300 руб.
- Черниковка, Сипайлово - 250 руб.
Добавляются к цене при выборе.
В случае если этот функционал долго реализовывать тогда у доставки курьером пишем: «Доставка по Уфе 300 руб., Дёма, затон, шакша оговариваются отдельно». Радиобаттоны убираем.
•В другой город кнопку «Рассчитать стоимость» убираем.
7. В подвале блок контакты отображается некорректно, должен отображаться как на остальных страницах.
8. Не приходят заявки на почту. Из корзины, «заказать звонок» и «купить в 1 клик»
Заявки фрилансеров
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