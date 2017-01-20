Доработка интернет-магазина на OpenCart

Доработки мелкие за исключением пунктов 6 и 8. Поэтому прошу адекватно оценивать стоимость.

1. Поправить хлебные крошки на странице каталога http://shop.long-life-ufa.com/index.php?route=product/catalog сейчас они не работают и ведут на 404 ошибку.

2. Страница результатов поиска криво отображается. Должна вот так http://long-life-ufa.com/working_version/search.html

3. Всплывающее окно «Заказать звонок» отображается не верно. А именно промежуток между заголовком и полем для заполнения, скрин в архиве.

4. Во всплывающем окне «Заказать в 1 клик». Выровнять по левому краю надписи «Ваш номер телефона*» и «Ваше имя». Как в «Заказать звонок». Сейчас они по центру.

5. Картинки при клике открываются не правильно, не увеличиваются. Так же не все фотографии кликабельны. Например сертификаты на главной.

6. Разобраться со способами доставки в корзине. Образец http://long-life-ufa.com/working_version/basket.html

должно быть 4 глобальных радиобаттона: Самовывоз, Курьером, В другой город, В другую страну.

•У Самовывоза: 3 локальных радиобаттона с адресами. Не влияют на цену.

•У доставки Курьером тоже есть локальные радиобаттоны:

- Дёма, затон, шакша - 400 руб.

- Центр - 300 руб.

- Черниковка, Сипайлово - 250 руб.

Добавляются к цене при выборе.

В случае если этот функционал долго реализовывать тогда у доставки курьером пишем: «Доставка по Уфе 300 руб., Дёма, затон, шакша оговариваются отдельно». Радиобаттоны убираем.

•В другой город кнопку «Рассчитать стоимость» убираем.

7. В подвале блок контакты отображается некорректно, должен отображаться как на остальных страницах.

8. Не приходят заявки на почту. Из корзины, «заказать звонок» и «купить в 1 клик»