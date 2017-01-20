Создание Интернет Версии Рассыльщика Сообщений В Скайпе

Здравствуйте,

Я ищу для удаленной работы специалистов высокого класса в веб-программировании, и в создании программ под

windows, которыe смогут по составленным ТЗ и устным описаниям в точности сделать, что от них потребуется .

На данном этапе необходимо создать сайт для рассылки рекламных сообщений через программу скайп.

(веб версия скайп-рассыльщика).

Представляю общее и краткое ТЗ по рассыльщику. Кандидаты должны будут пообщаться с нами для понимания

общей картины и деталей, которые можно обьяснить только в разговоре (по скайпу/вайберу/ватцапу).

Итак, Рассыльщик Сообщений По Скайпу – Интернет (Браузерная) Версия:

1. Человек заходит на определенный сайт (есть уже) и регистрируется (сохраняет логин и пароль).

2. Далее, заходит на сайт (который и нужно создать) – скайп рассыльщика и входит в кабинет используя логин и пароль

3. В определенные поля на сайте вводит свой логин(ы) и пароль(и) от скайпа и создает стаким образом список своих скайп аккаунтов.

4. Нажав кнопку - загружает список скайп контактов для рассылки ( если пожелает, в добавок к своим имеющимся)

5. Далее, он хочет сделать рассылку рекламного сообщения и для этого создает задание:

а) в одно поле вставляет тест рекламного сообщения

б) в другом поле выбирает дату и время рассылки (или период времени рассылки – скажем с 25.01.2017 с 09:00 до 12:00) (таким образом составляет список заданий по рассылкам).

6. Интернет сайт в определенное время подключается к нашему серверу со своим логином и паролем и начинает рассылку рекламных сообщений по созданному алгоритму.

7. Каждое задание имеет свой алгоритм (свой код), которым может воспользоваться любой пользователь.

8. Также надо включить удаленное управление своими аккаунтами.

В заявке пишите обязательно ваши контакты: скайп / вайбер / ватцап / страницу в facebook

С каждым будем общаться лично, чтобы выбрать лучших.