Парсинг из битрикса в битрикс

Необходимо распарсить товары (каталог, торговые предложения, картинки, описания товаров и проч) с сайта p0etalon.ru (символ 0 заменить на англ. o) и импортировать их в нулевый сайт на битриксе. сделать работу под ключ. статьи не парсить. только торговую часть.

обратите внимание что у каждого товара много торговых предложений.

хочу получить цены и сроки.