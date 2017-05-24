Парсинг из битрикса в битрикс

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Завершен1 заявка123 просмотра

Необходимо распарсить товары (каталог, торговые предложения, картинки, описания товаров и проч) с сайта p0etalon.ru (символ 0 заменить на англ. o) и импортировать их в нулевый сайт на битриксе. сделать работу под ключ. статьи не парсить. только торговую часть.

обратите внимание что у каждого товара много торговых предложений.

хочу получить цены и сроки.

8 лет назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
18 минут назад
8 лет назад
$200
10 дней
отзыв авансом
Работали над проектом, на протяжении всего сотрудничества могу только с положительной стороны рекомендовать Дмитрия, хороший заказчик.

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
18 минут назад
8 лет назад
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