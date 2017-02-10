Разработать скрипт решения шахматных задач для сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка73 просмотра

Привет.

Нужно разработать для сайта скрипт шахматных задач как тут: http://chessfield.ru/chess-puzzles

Админы создают шахматную задачку, пользователи решают.

8 лет назад
boricov
39 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад
$120
10 дней
Отличный исполнитель. Я думал что та работа, которую нужно будет сделать по скрипту шахмат, займет несколько недель, но Дмитрий сделал за 4-5 дней. Я был в шоке! Супер!
После работы с Александром остались только приятные впечатления, в моем понимании именно так должен себя вести заказчик. Рекомендую!

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gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
8 лет назад