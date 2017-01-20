Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки ...
Скрипт оплаты на сайте
Добрый день.
Подскажите, у кого есть опыт работы со скриптом оплаты от http://defental.ru/?
Важно мнение профессиональных программистов.
Заявки фрилансеров
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