Здравствуйте. Нужно доработать скрипт, который выводит кей из реферера с поисковых систем. Сам скрипт находится в папке js/script.js. Нужно сделать его на php, чтобы он работал на dle и на простом php сайте. К нему нужно подключить функции удаления и замены слов в поисковом запросе