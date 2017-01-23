Доработать скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Здравствуйте. Нужно доработать скрипт, который выводит кей из реферера с поисковых систем. Сам скрипт находится в папке js/script.js. Нужно сделать его на php, чтобы он работал на dle и на простом php сайте. К нему нужно подключить функции удаления и замены слов в поисковом запросе

DLEJavaScriptPHP
8 лет назад
inetof
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Отлично сделал свою работу. Рекомендую!
Отличный заказчик. Терпеливо тестировал у себя на сервере и дождался, пока я скрипт не довёл до ума. Оплата без проблем

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад