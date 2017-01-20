Поправить адаптивную верстку шапки на сайте (wordpress)

Сайт: potolki.ferico.by/

Необходимо сделать чтобы шапка грузилась вместе с первой фоновой картинкой и формой (чтобы посетитель не ждал 2-3 сек. глядя на меню и белый лист).

Изменить фоновую картинку для мобильной версии.

Естественно сделать, чтобы это все выглядело адекватно на разных разрешениях.