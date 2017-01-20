Поправить адаптивную верстку шапки на сайте (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Сайт: potolki.ferico.by/ 

Необходимо сделать чтобы  шапка грузилась вместе с первой фоновой картинкой и формой (чтобы посетитель не ждал 2-3 сек. глядя на меню и белый лист). 

Изменить фоновую картинку для мобильной версии.

Естественно сделать, чтобы это все выглядело адекватно на разных разрешениях. 

WordPress
8 лет назад
RomanGran-it
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров