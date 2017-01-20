Скрипт для отслеживания динамики цен/количества

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки75 просмотров

нужна программка, чтобы я ввел сайт, указал нужные товары и программа автоматически сканировала и сообщала мне о наличии товара и его цене.

сайты меняются, поэтому нужна возможность их постоянной корректировки.

8 лет назад
guest_14849199553903
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров