Скрипт сохранения url картинок из альбома ВК

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Закрыт6 заявок140 просмотров

На api вконтакте.  Суть простая: вписываю id альбома – запускаю – получаю в текстовый файл ссылки на все картинки в нём с 1280 размером.

8 лет назад
wassr
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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