Нужен каталог смартфонов с характеристиками и поиском

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

 Нужно сделать каталог с поиском + страницу с характеристиками смартфонов, движок wordpress

Есть:

- .psd макет и сверстанные страницы. 

Нужно разработать функционал, под ключ: 

- список характеристик- фильтр по характеристикам- индикаторы "лучших" характеристик 

- админ панель для удобного добавления/редактирования товаров.  - поддержку импорта/экспорта

В заявках указывайте бюджет и контакты для связи.

WordPress
8 лет назад
laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров