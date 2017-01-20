Добрый день! Нужен шаблон wordpress Копия сайта bilim-all.kz Модуль тестирование не нужен
Нужен каталог смартфонов с характеристиками и поиском
Нужно сделать каталог с поиском + страницу с характеристиками смартфонов, движок wordpress
Есть:
- .psd макет и сверстанные страницы.
Нужно разработать функционал, под ключ:
- список характеристик- фильтр по характеристикам- индикаторы "лучших" характеристик
- админ панель для удобного добавления/редактирования товаров. - поддержку импорта/экспорта
В заявках указывайте бюджет и контакты для связи.
Заявки фрилансеров
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