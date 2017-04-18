Верстка + программинг купонного сайта

В очередной раз очень довольны сотрудничеством! Сергей смог реализовать все наши непростые требования по технической части на WordPress. Более того, в некоторых моментах сам предложил более простые и выгодные с точки зрения работы сайта решения - за обратную связь и консультации отдельное спасибо. Как всегда, рекомендуем!