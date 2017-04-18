Верстка + программинг купонного сайта

$640
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок136 просмотров

Приветствую!

Требуется сверстать адаптивный сайт (макеты различных версий, в том числе мобильных, в наличии), а также сделать программирование определенного функционала. 

Оплата: аванс 50% + оставшаяся сумма по факту выполнения работы.

8 лет назад
seoactive
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$640
21 день
В очередной раз очень довольны сотрудничеством! Сергей смог реализовать все наши непростые требования по технической части на WordPress. Более того, в некоторых моментах сам предложил более простые и выгодные с точки зрения работы сайта решения - за обратную связь и консультации отдельное спасибо. Как всегда, рекомендуем!
Сергей отличный заказчик. Четко сформулированное ТЗ не вызывает вопросов. Все на высшем уровне! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад