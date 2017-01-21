Кэшбэк (cashback) сервис

Всем доброго времени суток! Есть сайт на движке cashbackengine (http://www.cashbackengine.net) можно посмотреть демо здесь http://www.cashbackengine.net/demo.php

нужно разработать дизайн и переверстать сайт на современный лад.

Примеры:

backly . ru

letyshops . ru

smarty. sale

Господа, жду ваших предложений по срокам выполнения и главное по СТОИМОСТИ работы!