Сайт potolki.ferico.by - на wordpress Главная задача, чтобы верхняя часть сайта (фоновая картинка с формой) грузились одновременно с шапкой или с минимальной задержкой (до 1 сек). Я Вижу три ...
Кэшбэк (cashback) сервис
Всем доброго времени суток! Есть сайт на движке cashbackengine (http://www.cashbackengine.net) можно посмотреть демо здесь http://www.cashbackengine.net/demo.php
нужно разработать дизайн и переверстать сайт на современный лад.
Примеры:
backly . ru
letyshops . ru
smarty. sale
Господа, жду ваших предложений по срокам выполнения и главное по СТОИМОСТИ работы!
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