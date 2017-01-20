Сделать аналогичный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок143 просмотра

Требуется сделать аналогичный сайт http://www.msecurity.ru/rus/, в том числе перенести все тексты без правок. Фон и шапку нужно поменять, тема автомобильная. Все остальное один в один.

8 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров