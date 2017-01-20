Нам требуется команда, не менее 4-х человек, в портфолио имеющие действующие сложные проекты, выполненные на Yii 2 или SF 2, для разработки сервиса, позволяющего бронировать: - авиабилеты; - ж/д билеты; - отели; ...
Сделать аналогичный сайт
Требуется сделать аналогичный сайт http://www.msecurity.ru/rus/, в том числе перенести все тексты без правок. Фон и шапку нужно поменять, тема автомобильная. Все остальное один в один.
Заявки фрилансеров
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