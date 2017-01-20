Задача обновить форум PHPBB с 3.1.8 до 3.2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Задача обновить форум PHPBB с 3.1.8 до 3.2.0

Форум без каких-либо модов. Стандартный.

Заявки без цены не рассматриваю.

Оплата только за результат.

8 лет назад
pivovarov
Стас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров