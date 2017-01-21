Внесение доработок в выгрузку данных AmoCRM => Google Таблица

Стояла задача сделать одностороннюю синхронизацию, выгрузку Сделок и Задач AmoCRM => Google Таблица.

Она была реализована фрилансером.

Но фрилансер редко на связь выходит, и могут возникнуть проблемы если нужно вносить корректировки и правки в эту выгрузку.

Нужен человек, который бы мог вносить правки и доработки в эту схему при необходимости. Работу будем оплачивать.

Общая схема как это работает и исходники кода: https://goo.gl/SscRZb

Посмотрите на схему работы и исходники кода и напишите, могли бы вы выполнять задачи по доработки этой схемы.