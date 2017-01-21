Установить тему для WP, прикрутить соответствующие модули. Либо установить на другой движок и доработать тему по ТЗ. Плюс нужна работа по подбору и обработке изображений (дизайн банеров и тд.) Работа через GIT. ...
Внесение доработок в выгрузку данных AmoCRM => Google Таблица
Стояла задача сделать одностороннюю синхронизацию, выгрузку Сделок и Задач AmoCRM => Google Таблица.
Она была реализована фрилансером.
Но фрилансер редко на связь выходит, и могут возникнуть проблемы если нужно вносить корректировки и правки в эту выгрузку.
Нужен человек, который бы мог вносить правки и доработки в эту схему при необходимости. Работу будем оплачивать.
Общая схема как это работает и исходники кода: https://goo.gl/SscRZb
Посмотрите на схему работы и исходники кода и напишите, могли бы вы выполнять задачи по доработки этой схемы.
Заявки фрилансеров
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