Скрипт для блокировки мобильного телефона

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Локер блокирует боковые кнопки и вибрирует телефон  устанавливается на мой лендинг  

8 лет назад
Banan12345
Павел 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров