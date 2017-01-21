Сделать фильтр в интернет-магазине

Нужно добавить фильтр на сайт raymarket.ru с возможностью самому проставлять для каждой страницы из фильтра Название страницы и Алиас ,а также следующие параметры: SEO текст, Title, Keywords, Description.

Платформа bmshop.

Предлагайте пожалуйста цену и сроки в комментарии.