Подключить форму лендинга к AmoCRM

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Закрытнет заявок170 просмотров

Есть одностраничник, есть форма заказа Имя, Телефон нужно передавать в СRM Имя, Телефон, название товара.

AmoCRM
8 лет назад
ovao
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров