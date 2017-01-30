Установка скрипта фотохостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок135 просмотров

Установка скрипта фотохостингаНужно установить и настроить скрипт фото хостинга ArtVenue : Image Sharing Community Script. https://codecanyon.net/item/artvenue-image-sharing-community-script/5771542  

Прошу сразу указывать вашу цену. Спасибо.

8 лет назад
2511197212
Андрей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$25
1 день
Проект сделан отлично, профессионально и в срок. Рекомендую Александра как отличного исполнителя!
Спасибо Андрею за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад