Отредактировать сайт (html)

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Завершен3 заявки118 просмотров

1. Удалить лого с главной и иконку. (Показать где вставить новое, когда оно будет)

2. Интерьер (Убрать все фотки и показать куда залить новые)

3. "Правила клуба" (Удалить фоновое изображение) + не работает кнопка "изучить"

4. Настроить обратную связь.

5. Настроить мобильную версию

6. Установить карты на вкладках "Главная", "Календарь", "Меню" на адрес: Московский, ул. Солнечная д. 3

7. На главной свехру за надписью "Poof-Poof" изменить на прикрепленное фото.

HTML
8 лет назад
qmaker
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо за проделанную работу, очень отзывчивый. Быстро, недорого и очень качественно. Все объяснил и показал. 100 % рекомендации.
Отличнейший заказчик! Оплата мгновенная, задачи четкие, с коммуникацией совершенно никаких проблем. Настоятельно рекомендую! Готов сотрудничать дальше, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад