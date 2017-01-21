Установка скрипта фотохостингаНужно установить и настроить скрипт фото хостинга ArtVenue : Image Sharing Community Script. https://codecanyon.net/item/artvenue-image-sharing-community-script/5771542 Прошу сразу указывать вашу цену. Спасибо.
Отредактировать сайт (html)
1. Удалить лого с главной и иконку. (Показать где вставить новое, когда оно будет)
2. Интерьер (Убрать все фотки и показать куда залить новые)
3. "Правила клуба" (Удалить фоновое изображение) + не работает кнопка "изучить"
4. Настроить обратную связь.
5. Настроить мобильную версию
6. Установить карты на вкладках "Главная", "Календарь", "Меню" на адрес: Московский, ул. Солнечная д. 3
7. На главной свехру за надписью "Poof-Poof" изменить на прикрепленное фото.
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