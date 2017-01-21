Отредактировать сайт (html)

1. Удалить лого с главной и иконку. (Показать где вставить новое, когда оно будет)

2. Интерьер (Убрать все фотки и показать куда залить новые)

3. "Правила клуба" (Удалить фоновое изображение) + не работает кнопка "изучить"

4. Настроить обратную связь.

5. Настроить мобильную версию

6. Установить карты на вкладках "Главная", "Календарь", "Меню" на адрес: Московский, ул. Солнечная д. 3

7. На главной свехру за надписью "Poof-Poof" изменить на прикрепленное фото.