Создание форума (плагины, стили, домен, хостинг имеются)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Здравствуйте, нуждаюсь в установке, оформлении форума на движке xenForo 1.5.12! необходимо установить плагины, настроить форум по некоторым критериям.  так же необходимо установить его на хостинг и привязать уже купленный домен!

XenForo
8 лет назад
az4frk
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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