Доброго времени, уважаемые фрилансеры! На сайте был обнаружен вирус (ругаются антивирусные сервисы и стоит пометка в Яндекс.Вебмастер). Ищем специалиста, который сможет: 1) Вылечить сайт от вирусов 2) Устранить уязвимости ...
Настроить в Odoo 9.0 модуль smtp-per-user
Есть установленная русифицированная crm-система Odoo 9.0 (тут куча мелких циферок и буковок). Используем ее крайне ограничено, с почтовой подсистемой почти не работали. Возникла потребность завести туда сотрудника с использованием другого(отличного от нашего) почтового сервиса. Поиски решений привели к модулю smtp-per-user. Один я нашел как в интернет-магазине Одоо (бесплатно), другой на Гит-хабе. Оба модуля инсталлировал в систему, проходя этап "установить" в "приложения", модули успешно вставали в систему. Но похоже где-то что-то не настроил, т.к. доп.поля с выбором почтовика в профиле пользователя так и не появлялись.
Задача: Зайти в веб-морду Odoo (тестовой) с добавленными модулями (я их сам добавлю, бо делается это через консоль и root), выбрать знакомый/приглянувшийся модуль и настроить.
Итог: Сделать скрины процесса. Показать мне результат (в тестовой в профиле пользователя появится дополнительное поле, я могу завести пользователей [email protected] и [email protected] и оба смогут получать и отправлять почту через свои почтовики). Высылаю удобным/оговоренным способом деньги. В ответ получаю скрины настройки.
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