Требуется программист исправить баги

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок146 просмотров

Имеется личный кабинет написан на ворд прессе  .После сдачи кодов разработчиком , мы установили  лк  на новый сервер  . В данный момент не которые страницы не открываются  . Мешает url   (wp content)  то есть  не открывает внутренние страницы . 

Задача  : разобратся в кодах  удалить  ссылках страниц слово wp content / 

WordPress
8 лет назад
adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
1 день
хороший специалист
К Тимуру претензий нет. Всё хорошо

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад