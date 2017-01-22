Доработка сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Добрый день!    

Нужно внести доработки в сайт. ( 7 доработок)    

Сайт на движке OpenCart   1.5.5.1 

После правки установить сайт на другой хостинг.    

klock.by/nebo/    

Правки находятся в файле.    

********************ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ДОКУМЕНТ********** ПЕРВЫЕ ПРАВКИ ДЕЛАТЬ 7 и 8 ПУНКТЫ 

********************КОМУ ЛЕНЬ ЧИТАТЬ ПОКА СРАЗУ 

Срок 2 дня    

Оплата:    

1. БС    

2. Пост оплата    

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Opencart
8 лет назад
IlyaDrynkin
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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