Доработка сайта

Спарсить сайт (сейчас сайт стоит на drupal, но нужно посадить его на MODX) (для размещения на том-же домене, но на другом хостинге. Прежняя компания-разработчик прекратила свое существование). Информацию предоставлю кандидатам. Оплата по-факту.