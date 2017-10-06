Новогодняя озвучка

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт8 заявок250 просмотров

Здравствуйте! 

Нужна озвучка на русском голосом Деда Мороза: 

1. Первый куплет и припева песни "В лесу родилась ёлочка". 

2. Первый куплет и припева песни  "Бубенцы (jingle bells". 

3. Фразы "С новым годом!" на русском и желательно на аглийском". 

При отклике, пожалуйцста: 

1. Пришлите пример записи с Вашим голосом. 

2. Стоимость и сроки выполнения работ. 

Николай

8 лет назад
guest_14944912324951
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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