Аудио ролик для рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт23 заявки230 просмотров

Нужно сделать аудиоролик для рекламы на радио. 

Мужской голос. 

Продолжительность 15 секунд +- 3 секунды. 

По музыке предпочтений нет, выберем из того, что вы предложите. 

Текст для ролика: 

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Секция Автозапчасти  и интернет магазин «ДСН Авто» из магазина «Глобус» с 1 ноября переезжает по новому адресу  на улицу Комсомольская, дом 11. Это новый комфортабельный магазин с удобным подъездом и стоянкой, за остановкой двадцатипятилетием  октября, если ехать  в сторону центра. Мы стали ближе и доступней для Вас. 

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С ответом пришлите пожалуйста: 

1) стоимость 

2) срок 

3) где можно найти примеры вашего голоса и готовых роликов 

Спасибо!

8 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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