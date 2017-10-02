Аудио ролик для рекламы

Нужно сделать аудиоролик для рекламы на радио.

Мужской голос.

Продолжительность 15 секунд +- 3 секунды.

По музыке предпочтений нет, выберем из того, что вы предложите.

Текст для ролика:

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Секция Автозапчасти и интернет магазин «ДСН Авто» из магазина «Глобус» с 1 ноября переезжает по новому адресу на улицу Комсомольская, дом 11. Это новый комфортабельный магазин с удобным подъездом и стоянкой, за остановкой двадцатипятилетием октября, если ехать в сторону центра. Мы стали ближе и доступней для Вас.

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С ответом пришлите пожалуйста:

1) стоимость

2) срок

3) где можно найти примеры вашего голоса и готовых роликов

Спасибо!