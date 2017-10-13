Нужна разработка струткуры умный дом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт8 заявок332 просмотра

Здравствуйте. У нас есть описание и видение системы умный дом, нужно рассказать - составить схему как все будет работать какие модули и тп.....Прошу писать специалистов, кто имел опыт в построении системы умный дом. Если сможете запрограммировать в дальнейшем,то вообще огромный плюс. Оставляйте скайп для связи.

8 лет назад
Shanghay
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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