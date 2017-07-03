Задача: Создать 3 баннера, в единый стиль. Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия Основной сайт компании: https://biokit.ru/ Куда всё ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
- $2000
Добрый день. Есть офлайн точка (4штук) в разных города, есть база 1С, в которой ведется складской учёт товаров: наименование, остатки, цена закупки, цена продажи. Ниша: интернет магазин бытовой техники - стиралки, телеки, холодильники, ноуты и т.д. (то ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Добрый день. Есть офлайн точка (4штук) в разных города, есть база 1С, в которой ведется складской учёт товаров: наименование, остатки, цена закупки, цена продажи. Ниша: интернет магазин бытовой техники - стиралки, телеки, холодильники, ноуты и т.д. (то ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно либо выдрать отсюда elki01.beget.tech (доступ есть к этому сайту - могу дать) Либо написать новый вариант - более универсальный, т.е. суть простая - человек получит подарок, через определенное время нахождения на сайте. Скрипт должен быть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день. Сайт на джумле для библиотеки. Внешний вид с http://mkuk-tmcbs.ru Хочется вот такой: http://www.cbsmp.ru Тексты сами заполним. Цену можете предложить, но в библиотеке особо не возьмем много :)Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Уважаемые исполнители, нужно сверстать лендинг-квиз. Настроить форму отправки, чтобы на почту приходила заявка. Ленд будет на хостинге Бегета Макет уже готов. От вас срок и цена. Пример макета для сборки: ana#liz.#ec#vol#s#.#ruHTML-верстка2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Добрый день. Задача простая, программирование не нужно(скорее всего). Допиливаем сайт справочной службы. 1. Обновить с CMS c 2.5 до последней версии. 2. Поставить акеебу - как бекап, чтобы восстановить, если сломается что-то. 3. Визуально оформить немного по другому карточку организации. 4. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно отрисовать лендин-квиз (1 экран + 5 вопросов) - задача чтобы сделать его универсальным под любую нишу. Что можете предложить за мою сумму, в какой срок, и какого качества.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. На действующем сайте в рекламных целях нужно поменять фон. От вас срок и цена. Полное тех задание тут: [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fc4dxluuo3U78YD]https://yadi.sk/d/c4dxluuo3U78YD [/url]Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Что такое авито xml выгрузка понимаете, можете работать с большим кол-во объявлением, 1000-2000 штук... автоматом? Т.е. у меня есть несколько проектов, где есть тонны объявлений, в ручную не вариант добавлять и модерировать. Создаем файлик, покупаем магазин ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача очень простая. Есть готовый лендинг, у него есть кнопка - оставить заявку и позвонить. Как вариант мы берем какой-то виртуальный телефон для сайта или кол-трекинг и привязываем всё это дело. Нужно чтобы все заявки падали в CRM, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Надо с конструктора перенести сайт: al*ta i*rh o*tels* . * r u Залить на хостинг, перенести дизайн. Нужно чтобы обратный звонок работал, слайдер... На вордпресс. Текст и фотки сам перенесу, настрою СЕО и т.д. - всё сам. Бюджет и ...Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Добрый день. Нужно для детской школы искусств развернуть на джумле и натянуть на шаблон, визуально симпатичный. Текст и фотки сам добавлю. По деньгам и по срокам что будет? Надо еще договориться с директором :) Бюджеты я думаю понимаете :)Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Сейчас существует много проектов связанных с такой нишей туризма. Наша задача, сделать что-то подобное, только в маленьком размере. Самый популярный конечно букинг.... но тут пока далеко. Компания занимается размещением отдыхающих в гостинице, и многодневными турами в походы. Регион ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать проекты домов как на примере. Всего планируется в заказ 25-35 домов. 4 ракурса и 1-2 схемы, в зависимости от этажности. Так же симпатично вставить в интерьер леса, как на примере. Интересует цена за 1 дом ...Интерьеры и Экстерьеры22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. По работе, кто может в корале вставить цифры из экселя с диаграмной, и пару картинок. Главное в размеры попасть. Ну и покрасивее оформить плакат. Готов сегодня поработать вечером по скайпу или вацапу, объясню более подробно. Выбирать долго ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нежен небольшой ролик о компании, конкретно о том что есть установка "промышленных систем очистки воды". Вот в какой-то такой из разделов: http://sebek23.ru/katalog-resheniy/promyshlennye-ob-ekty.html Пример уровня ролика: https://www.youtube.com/watch?v=Fvd_QFZpYhs То что есть сейчас, общее о компании. Хотим именно упор сделать ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Кто может помочь сделать в течении пару дней шрифт. Как это происходит пока не понимаю. Все буквы нарисованы на листочке. Человек хочет этот шрифт вставлять в фотошоп, и в другие разные программы и делать им ...Шрифты6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно попробовать сделать рассылку по базе е-майл адресов. 1. Оформить письмо - в соответствии с современными со стандартами (красиво и привлекательно). 2. Разослать, чтобы попало не в спам, а хотя бы открыли. Ниша: мебель. Хотим раскрутить детские стулья на ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Нужен редизайн нашего сайта. Верстка не нужна. [url=https://lechattravy.ru/]lechattravy.ru/[/url] Он морально устарел уже конечно, без адаптива и всего остального. Но конвертит нормально, думаю с редизайно будет лучше. Нужно предложить !современный! вариант дизайн-макета сайта. Не в белых тонах, ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад