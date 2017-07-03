mprocenko

Михаил mprocenko

 
38 летРоссия/Майкоп
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • 3 баннера для оформления Авито

    Задача: Создать 3 баннера, в единый стиль. Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия Основной сайт компании: https://biokit.ru/ Куда всё ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Магазин на битриксе и интеграцией с нашей 1С

    $2000

    Добрый день. Есть офлайн точка (4штук) в разных города, есть база 1С, в которой ведется складской учёт товаров: наименование, остатки, цена закупки, цена продажи. Ниша: интернет магазин бытовой техники - стиралки, телеки, холодильники, ноуты и т.д. (то ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Магазин на битриксе и интеграцией с нашей 1С

    $2000

    Добрый день. Есть офлайн точка (4штук) в разных города, есть база 1С, в которой ведется складской учёт товаров: наименование, остатки, цена закупки, цена продажи. Ниша: интернет магазин бытовой техники - стиралки, телеки, холодильники, ноуты и т.д. (то ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт для подарка

    Добрый день. Нужно либо выдрать отсюда elki01.beget.tech (доступ есть к этому сайту - могу дать) Либо написать новый вариант - более универсальный, т.е. суть простая - человек получит подарок, через определенное время нахождения на сайте. Скрипт должен быть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать внешний вид сайта

    $50

    Добрый день. Сайт на джумле для библиотеки. Внешний вид с http://mkuk-tmcbs.ru Хочется вот такой: http://www.cbsmp.ru Тексты сами заполним. Цену можете предложить, но в библиотеке особо не возьмем много :)

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстра 1 страничного, 1 экранного лендинга

    Добрый день. Уважаемые исполнители, нужно сверстать лендинг-квиз. Настроить форму отправки, чтобы на почту приходила заявка. Ленд будет на хостинге Бегета Макет уже готов. От вас срок и цена. Пример макета для сборки: ana#liz.#ec#vol#s#.#ru

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Допилить проект на Joomle

    Добрый день. Задача простая, программирование не нужно(скорее всего). Допиливаем сайт справочной службы. 1. Обновить с CMS c 2.5 до последней версии. 2. Поставить акеебу - как бекап, чтобы восстановить, если сломается что-то. 3. Визуально оформить немного по другому карточку организации. 4. ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка макета для квиза

    $100

    Добрый день. Нужно отрисовать лендин-квиз (1 экран + 5 вопросов) - задача чтобы сделать его универсальным под любую нишу. Что можете предложить за мою сумму, в какой срок, и какого качества.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поменять фон к сайту

    Добрый день. На действующем сайте в рекламных целях нужно поменять фон. От вас срок и цена. Полное тех задание тут: [url=https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fc4dxluuo3U78YD]https://yadi.sk/d/c4dxluuo3U78YD [/url]

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работа с АВИТО через xlm

    Добрый день. Что такое авито xml выгрузка понимаете, можете работать с большим кол-во объявлением, 1000-2000 штук... автоматом? Т.е. у меня есть несколько проектов, где есть тонны объявлений, в ручную не вариант добавлять и модерировать. Создаем файлик, покупаем магазин ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен тот, кто поженит CRM и сайт/лендинг

    Задача очень простая. Есть готовый лендинг, у него есть кнопка - оставить заявку и позвонить. Как вариант мы берем какой-то виртуальный телефон для сайта или кол-трекинг и привязываем всё это дело. Нужно чтобы все заявки падали в CRM, ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос с конструктора на WP сайта

    Добрый день. Надо с конструктора перенести сайт: al*ta i*rh o*tels* . * r u Залить на хостинг, перенести дизайн. Нужно чтобы обратный звонок работал, слайдер... На вордпресс. Текст и фотки сам перенесу, настрою СЕО и т.д. - всё сам. Бюджет и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Для детской школы искусств на Joomla

    Добрый день. Нужно для детской школы искусств развернуть на джумле и натянуть на шаблон, визуально симпатичный. Текст и фотки сам добавлю. По деньгам и по срокам что будет? Надо еще договориться с директором :) Бюджеты я думаю понимаете :)

    Joomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт-каталог про отдых

    Добрый день. Сейчас существует  много проектов связанных с такой нишей туризма. Наша задача, сделать что-то подобное, только в маленьком размере. Самый популярный конечно букинг.... но тут пока далеко. Компания занимается размещением отдыхающих в гостинице, и многодневными турами в походы. Регион ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект домов и бань с разных сторон + схема.

    Добрый день. Нужно нарисовать проекты домов как на примере. Всего планируется в заказ 25-35 домов. 4 ракурса и 1-2 схемы, в зависимости от этажности. Так же симпатично вставить в интерьер леса, как на примере. Интересует цена за 1 дом ...

    Интерьеры и Экстерьеры22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать плакат на А1 в корале

    Добрый день. По работе, кто может в корале вставить цифры из экселя с диаграмной, и пару картинок. Главное в размеры попасть. Ну и покрасивее оформить плакат. Готов сегодня поработать вечером по скайпу или вацапу, объясню более подробно. Выбирать долго ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Короткий презентационный ролик о компании

    Добрый день. Нежен небольшой ролик о компании, конкретно о том что есть установка "промышленных систем очистки воды". Вот в какой-то такой из разделов: http://sebek23.ru/katalog-resheniy/promyshlennye-ob-ekty.html Пример уровня ролика: https://www.youtube.com/watch?v=Fvd_QFZpYhs То что есть сейчас, общее о компании. Хотим именно упор сделать ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать шрифт для художника

    Добрый день. Кто может помочь сделать в течении пару дней шрифт. Как это происходит пока не понимаю. Все буквы нарисованы на листочке. Человек хочет этот шрифт вставлять в фотошоп, и в другие разные программы и делать им ...

    Photoshop
    Шрифты6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Е-майл рассылка по базе в холодную

    Нужно попробовать сделать рассылку по базе е-майл адресов. 1. Оформить письмо - в соответствии с современными со стандартами (красиво и привлекательно). 2. Разослать, чтобы попало не в спам, а хотя бы открыли. Ниша: мебель. Хотим раскрутить детские стулья на ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн интернет магазина

    $250

    Нужен редизайн нашего сайта. Верстка не нужна. [url=https://lechattravy.ru/]lechattravy.ru/[/url] Он морально устарел уже конечно, без адаптива и всего остального. Но конвертит нормально, думаю с редизайно будет лучше. Нужно предложить !современный! вариант дизайн-макета сайта. Не в белых тонах, ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
skemovich
21 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
3 баннера для оформления Авито
Все отлично.
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Ответный отзыв
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$2000
10 баллов
5 лет назад
Магазин на битриксе и интеграцией с нашей 1С
Сотрудничеством с Михаилом очень доволен. Он быстро проверил работу, своевременно оплатил. Ответил на все вопросы, которые возникли в ходе работы над проектом. Благодарю и рекомендую.
Проект оказался достаточно сложный, много согласований было, много непредвиденной работы, но Андрей справился хорошо. Работа полностью выполнена, рекомендую его как исполнителя.
Ответный отзыв
Mr-Kobra
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстра 1 страничного, 1 экранного лендинга
Четкое поставленное ТЗ, оплата в срок, рекомендую!
Дмитрий порядочный исполнитель. Главное правильно ставьте задачу - получите хороший результат. Рекомендую работать с ним!!!
Ответный отзыв
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$35
10 баллов
6 лет назад
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Второй раз работаю с Мишей, никаких проблем, всё исключительно по делу, ставит чёткие и ясные задачи. Работать рекомендую!
Прекрасный исполнитель, отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую с ним работать, дотошный и кропотливый!
Ответный отзыв
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка макета для квиза
Михаил отличный заказчик, который быстро и чётко отписывает по правкам, всегда на связи, принимает креатив. Работать рекомендую!
Артём - очень порядочный исполнитель. Быстро и качественно. Рекомендую с ним работать!
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