3 баннера для оформления Авито

Задача:

Создать 3 баннера, в единый стиль.

Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия

Основной сайт компании:

https://biokit.ru/

Куда всё будем вставлять

https://www.avito.ru/biokit/about

Логотип для работы: https://yadi.sk/i/AHVZTtIlINBSXA

Данные, фото, и т.д. можно брать с основного сайта

Хочется видеть:

логотип

3 собственных склада: Москва, Новосибирск, Краснодар - чтобы было понимание что быстра доставка по всей России

Адрес сайта

Не использоваться данные с понравившихся работ.

Т.е. вода должна быть другая, фильтры тоже.

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1. Фон

Изображение шириной 1920 пикселей и высотой 10842 пикселей в формате jpg.

Размер файла — до 10 МБ.

Примеры фона, которые нравится:

https://www.avito.ru/sebek- верхняя часть. Не нравится внизу как просто товары накиданы - именно

оформление.

https://www.avito.ru/fsdrf - Хороший вариант оформления

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2. Плашка

Изображение шириной 984 пикселей и высотой 120 пикселей в формате jpg.

Размер файла — до 10 МБ.

Примеры понравившейся плашки

https://yadi.sk/i/9tWc8u9xY6Uivw

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3. Баннер для Бизнес-профиля

Размер изображения — 2624 пикселя в ширину и 240 в высоту. При загрузке края обрежутся автоматически.

Не располагайте на баннере контакты, например телефон или адрес сайта, иначе он не пройдёт проверку.

Картинка будет подстраиваться под размер окна браузера пользователя — на небольших мониторах края скроются. Разметку можно посмотреть в шаблоне.

https://static.avito.ru/@avito/frontend-moderation-shop-ssr/1.4.4/prod/web/resources/b3fb66ee8fdd.png?_ga=2.219309785.1509708748.1613327549-69325921.1611750492

Пример понравившегося баннера - именно центральной части

https://yadi.sk/i/nKcDyhXwFd0HFA

Основной текст:

Фильтры для воды для дома и предприятия

Доставка по России

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Выбор исполнителя на основе портфолио работ

Работу в Паинте вырезал/вставил авось прокатит - не приму

Хочется получить нормальную работу в виде 3х баннеров, в идеале с PSD форматом.