3 баннера для оформления Авито

Баннер-реклама на сайте tsk.ua С новостью об том, что стал доступен к заказу аналог ( не оригинал ) запчастей для автомобилей Тесла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создать 3 баннера, в единый стиль.
Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия
Основной сайт компании:
Куда всё будем вставлять
https://www.avito.ru/biokit/about
Логотип для работы: https://yadi.sk/i/AHVZTtIlINBSXA
Данные, фото, и т.д. можно брать с основного сайта
Хочется видеть:
- логотип
- 3 собственных склада: Москва, Новосибирск, Краснодар - чтобы было понимание что быстра доставка по всей России
- Адрес сайта
Т.е. вода должна быть другая, фильтры тоже.
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1. Фон
Изображение шириной 1920 пикселей и высотой 10842 пикселей в формате jpg.
Размер файла — до 10 МБ.
Примеры фона, которые нравится:
https://www.avito.ru/sebek- верхняя часть. Не нравится внизу как просто товары накиданы - именно
оформление.
https://www.avito.ru/fsdrf - Хороший вариант оформления
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2. Плашка
Изображение шириной 984 пикселей и высотой 120 пикселей в формате jpg.
Размер файла — до 10 МБ.
Примеры понравившейся плашки
https://yadi.sk/i/9tWc8u9xY6Uivw
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3. Баннер для Бизнес-профиля
Размер изображения — 2624 пикселя в ширину и 240 в высоту. При загрузке края обрежутся автоматически.
Не располагайте на баннере контакты, например телефон или адрес сайта, иначе он не пройдёт проверку.
Картинка будет подстраиваться под размер окна браузера пользователя — на небольших мониторах края скроются. Разметку можно посмотреть в шаблоне.
https://static.avito.ru/@avito/frontend-moderation-shop-ssr/1.4.4/prod/web/resources/b3fb66ee8fdd.png?_ga=2.219309785.1509708748.1613327549-69325921.1611750492
Пример понравившегося баннера - именно центральной части
https://yadi.sk/i/nKcDyhXwFd0HFA
Основной текст:
Фильтры для воды для дома и предприятия
Доставка по России
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Выбор исполнителя на основе портфолио работ
Работу в Паинте вырезал/вставил авось прокатит - не приму
Хочется получить нормальную работу в виде 3х баннеров, в идеале с PSD форматом.
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