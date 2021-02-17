Отрисовка баннеров

Здравствуйте. Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем. Размер баннера: 1153х110 пикселей Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой. Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума. На сайте должно быть написано следующее: 1. ...