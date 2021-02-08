Здравствуйте.

Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем.

Размер баннера: 1153х110 пикселей

Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой.

Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума.

На сайте должно быть написано следующее:

1. Херсон и Херсонская область. (Это территория где работает фирма)

2. (066) 013-15-42 (Обратная связь)

3. securitysignaling.com.ua (адрес сайта)

Далее идет перечень услуг, которые предоставляет фирма

4. Установка охранной сигнализации в квартиру и частный дом.

5. Установка пожарной сигнализации.

6. Установка систем видеонаблюдения.

Нужно оформить баннер красиво, чтобы все удобно читалось, не налазило друг на друга и смотрелось профессионально. Возможно какае-то фоновая картинка. Красивый шрифт.