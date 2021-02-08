Пример в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем.
Размер баннера: 1153х110 пикселей
Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой.
Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума.
На сайте должно быть написано следующее:
1. Херсон и Херсонская область. (Это территория где работает фирма)
2. (066) 013-15-42 (Обратная связь)
3. securitysignaling.com.ua (адрес сайта)
Далее идет перечень услуг, которые предоставляет фирма
4. Установка охранной сигнализации в квартиру и частный дом.
5. Установка пожарной сигнализации.
6. Установка систем видеонаблюдения.
Нужно оформить баннер красиво, чтобы все удобно читалось, не налазило друг на друга и смотрелось профессионально. Возможно какае-то фоновая картинка. Красивый шрифт.
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