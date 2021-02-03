Консультация по google web designer

Сделали баннер и ресайзы, но при загрузке выдает ошибку - не удалось загрузить изображение, недопустимый размер (с размерами все ок)

перепробовали кучу всего, нужна консультация - поддержка предлагает загружать в режиме инкогнито, но тоже не выходит.

Может кто сталкивался с подобной проблемой?