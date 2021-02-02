Нужен баннер для таргета

БаннерыЗакрыт49 заявок674 просмотра
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Добрый день!

нужен банне для таргета в инст (лента + сторис).

тема "строительство домов из профилированного бруса"

на баннере изобразить" дом из бруса возможно семью"

и на плашках такой текст

"Планируете строить дом? вверху

Проект дома в подарок - где нибудь в кружке - по типу акции

Ответьте на 5 вопросов и узнайте стоимость дома вашей мечты это внизу с стрелочкой свайпа

от вас цена (приоритет выбора) и сроки

спасибо

3 года назад
winstonbyfly
Сергей 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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