Графический/Веб дизайн
Меня зовут Анна .
Моё портфолио можете найти здесь
Каждый отмечает моё внимание к деталям и качественный результат.
Владею графичекими редакторами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Figma ...
Клиенты приходят так как они уверены, ято при работе со мной получат проработаный по всем параметрам дизайн. Выполняю задачи учитывая ваши пожелания и не скуплюсь на профессиональные советы.
Могу общаться c вами как на русском, так и на английском языках.
Полна свежих и интересных идей, которые принесут вашему бизнесу прибыль.
Буду рада сотрудничеству.
Можете обратиться ко мне в телеграмме kovalova_a
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ТОП-50— Презентации
Портфолио
- Дизайн для лендинга30 просмотров
- Анимированый баннер77 просмотров
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- Брендбук для американского моушн-продакшн182 просмотра
- Логотип+ логофолио91 просмотр
Отзывы заказчиков
$52
10 баллов
4 года назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
посреди заказа отказались от сотрудничества
$20
10 баллов
4 года назад
Анна отличный исполнитель. Все выполнено качественно и профессионально в оговоренный срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, возникли некоторые проблемы с оплатой, но заказчик быстро нашёл решение
$300
10 баллов
4 года назад
Отличный дизайнер, настоящий профессионал. Обязательно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Всё ок,отличный человек
$20
10 баллов
5 лет назад
Качественно сделанная работа, решена креативная задача, рекомендую к сотрудничеству. Анна спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё четко и понятно
$20
10 баллов
5 лет назад
Обязательно рекомендую к сотрудничеству. Исполнительный, ответственный специалист
Ответный отзыв
Всё чётко и понятно. В меру требовательный.
Презентации
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#50
Фирменный стиль
1 отзыв
от $40
от 3 дней
#108
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#309
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3460
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5646