Графический/Веб дизайн

Меня зовут Анна .

Моё портфолио можете найти здесь

Каждый отмечает моё внимание к деталям и качественный результат.

Владею графичекими редакторами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Figma ...

Клиенты приходят так как они уверены, ято при работе со мной получат проработаный по всем параметрам дизайн. Выполняю задачи учитывая ваши пожелания и не скуплюсь на профессиональные советы.

Могу общаться c вами как на русском, так и на английском языках.

Полна свежих и интересных идей, которые принесут вашему бизнесу прибыль.

Буду рада сотрудничеству.