unicorn_anna

Анна Ковалёва unicorn_anna

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический/Веб дизайн

Меня зовут Анна .

Моё портфолио можете найти здесь

Каждый отмечает моё внимание к деталям и качественный результат. 

Владею графичекими редакторами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Figma ...

Клиенты приходят так как они уверены, ято при работе со мной получат проработаный по всем параметрам дизайн.  Выполняю задачи учитывая ваши пожелания и не скуплюсь на профессиональные советы.

Могу общаться c вами как на русском, так и на английском языках. 

Полна свежих и интересных идей, которые принесут вашему бизнесу прибыль.

Буду рада сотрудничеству.

Можете обратиться ко мне в телеграмме kovalova_a

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$52
10 баллов
4 года назад
Портфолио для компании
Хорошая работа
посреди заказа отказались от сотрудничества
Ответный отзыв
redialex
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать презентацию
Анна отличный исполнитель. Все выполнено качественно и профессионально в оговоренный срок. Рекомендую!
Отличный заказчик, возникли некоторые проблемы с оплатой, но заказчик быстро нашёл решение
Ответный отзыв
guest_16033615070761
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
4 года назад
Логотип и фирменный стиль проекта
Отличный дизайнер, настоящий профессионал. Обязательно рекомендую к сотрудничеству
Всё ок,отличный человек
Ответный отзыв
evaboss
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать 10 шт. уникальных дизайнерских марок с фирменной символикой
Качественно сделанная работа, решена креативная задача, рекомендую к сотрудничеству. Анна спасибо за работу.
Отличный заказчик, всё четко и понятно
Ответный отзыв
parvaz
Адиль 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн рекламных баннеров
Обязательно рекомендую к сотрудничеству. Исполнительный, ответственный специалист
Всё чётко и понятно. В меру требовательный.
Ответный отзыв
Презентации
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#50
Фирменный стиль
1 отзыв
от $40
от 3 дней
#108
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#309
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3460
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5646