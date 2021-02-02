Дизайн группыв ВК

Требуется сделать уникальные баннеры для сайта. Формат jpeg, вес не больше 150kb. Можно использовать конструкторы типа Canva и других. 1. 1000*300 Упаковка товара, колено/сустав с зеленой обводкой (полупрозрачной), демонстрирующей, что сустав в порядке и все хорошо. Надпись: Гель для ...
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Всем привет! Нужно сделать дизайн логотипа, обложку,товары и 2 поста для группы в ВК(онлайн школа ЕГЭ)
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