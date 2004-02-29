yevgeniyborodina

Евгения yevgeniyborodina

 
19 летРоссия/Таганрог
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#127817;Универсальный сотрудник. логотипы\создание\правка текстов это ко мне!&#127817;

Добрый день, много лет занимаюсь темой фотографий и привлечения людей.

 

Написание и проверка статей, продающая реклама.

1.Быстро, качественно и недорого

2.Работаю быстро, выполняю заказ в кротчайшие сроки.

3.Работаю качественно, довожу проект до логического завершения.

4.Работаю не бесплатно, но всегда готов рассмотреть любой бюджет.

Мое предложение

1. Готова выполнить тестовое задания

2. Любое количество правок до завершения проекта. 3. Предоставление всех материалов по заказу

4. Работа до полного утверждения

5. В случае когда вас не устраивает моя работа и это не исправить правками (такое иногда случается, дизайн - субъективная вещь) возвращаю полную сумму предоплаты.

6. "Предоплату - я лично, не люблю, но иногда она необходима.

7. Для удобства общения, готова общаться "в живую" ТЕЛЕГРАММ @minigrom

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
guest_16124495303432
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
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Выполнила очень быстро, достаточно быстрая обратная связь. Рекомендую!
отличный заказчик
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