🍉Универсальный сотрудник. логотипы\создание\правка текстов это ко мне!🍉

Добрый день, много лет занимаюсь темой фотографий и привлечения людей.

Написание и проверка статей, продающая реклама.

1.Быстро, качественно и недорого

2.Работаю быстро, выполняю заказ в кротчайшие сроки.

3.Работаю качественно, довожу проект до логического завершения.

4.Работаю не бесплатно, но всегда готов рассмотреть любой бюджет.

Мое предложение

1. Готова выполнить тестовое задания

2. Любое количество правок до завершения проекта. 3. Предоставление всех материалов по заказу

4. Работа до полного утверждения

5. В случае когда вас не устраивает моя работа и это не исправить правками (такое иногда случается, дизайн - субъективная вещь) возвращаю полную сумму предоплаты.

6. "Предоплату - я лично, не люблю, но иногда она необходима.

7. Для удобства общения, готова общаться "в живую" ТЕЛЕГРАММ @minigrom