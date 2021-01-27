Ищем веб-дизайнера для email рассылок. Частота рассылок - примерно 2 в месяц. Вероятно, объём будет расти. Обычно для каждой рассылки нужны макеты для: · e-mail · слайдер на сайт (desktop + mobile) · новость на сайт (desktop + mobile) Для каких-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать креативы для рекламы в FB/Инсте
Размер 1080 x 1080
При желании можете делать через сервис Canva, там много готовых шаблонов.
Тематика: онлайн школа природного земледелия
Реклама с эти баннеров будет вести на сайт онлайн вебинара: https://agrohit-online.ru/
Я даю вам тексты, вам нужно их упаковать в красивый цепляющий баннер с тематичными картинками.
Задача баннеров - максимальная кликабельность (ctr), чтобы они заинтересовывали нашу аудиторию.
По нашему опыту, хорошо показывают себя "живые" непостановочные фото с большим урожаем на фото.
Важно не использовать фото, где урожай выращен на химии.
Пример таких фото:
Тут томаты все идеальные 1 к 1 и их очень много. Такие фото не берем.
Хорошо себя показывают такие фото:
и т.д.
Еще требования:
- На фото не должно быть сторонних людей, кроме Эксперта
- Не делаем слишком большие рамки и прочие вещи, за которые может придраться модерация FB/Инсте
- Текст на креативе должен занимать до 35% от всей картинки. Он должен быть легко читаемым и понятным
Вот пример наших креативов, которые хорошо себя показали:
Как видите, сильно заморачиваться по дизайну не надо. Главное - качественная цепляющая картинка и посыл в тексте.
Все тексты к каждому креативу я дам.
Нужно сделать 20 максимально разноплановых по оформлению баннеров.
Оплата: 40 руб/1 баннер
- Похожие заказы
- $40Баннеры14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать оверлей для видеостримов по тематике тв-шопинг. Образец прикреплен. Оверлей должен быть в виде мокапа для Photoshop для легкого и быстрого редактирования.Баннеры12 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Приветствую, коллеги. [b]ОБЩАЯ ЗАДАЧА [/b] Разместить на сайте пиццерии (адрес пришлю кандидатам) акцию: « ВКУСНЫЙ ПОДАРОК при любом заказе на сайте от 1000 р. ! » [b]РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ: [/b] Разместить под шапкой сайта баннеры с названием акции. Сейчас ...Баннеры7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Нужно из существующей картинки (PSD со слоями) сделать 2 анимированных баннера: горизонтальный 725*90 вертикальный 320*480 Указывайте пожалуйста цену в ответах. Спасибо.Баннеры20 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Здравствуйте нужно отрисовать баннер размер 940х292px В приложении - информация которая должна быть на баннере Так же дополнительно надо добавить надпись "Рейтинг 101Hotels.com" над всей информацией Выполнить баннер нужно вот в такой стилистике https://stolichnyi72.ru/wp-content/uploads/2016/09/Award.pngБаннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать дизайн баннеров для слайдера на главную страницу сайта ювелирных украшений. Количество 3 шт. Стиль минималистичный, фото есть. Подробнее расскажу о задаче после выбора исполнителя. Предпочтения новичкам, так как бюджет ограничен.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад