Нужно отрисовать креативы для рекламы в FB/Инсте

Размер 1080 x 1080

При желании можете делать через сервис Canva, там много готовых шаблонов.

Тематика: онлайн школа природного земледелия

Реклама с эти баннеров будет вести на сайт онлайн вебинара: https://agrohit-online.ru/

Я даю вам тексты, вам нужно их упаковать в красивый цепляющий баннер с тематичными картинками.

Задача баннеров - максимальная кликабельность (ctr), чтобы они заинтересовывали нашу аудиторию.

По нашему опыту, хорошо показывают себя "живые" непостановочные фото с большим урожаем на фото.

Важно не использовать фото, где урожай выращен на химии.

Пример таких фото:

http://prntscr.com/xytg14

http://prntscr.com/xytgqr

Тут томаты все идеальные 1 к 1 и их очень много. Такие фото не берем.

Хорошо себя показывают такие фото:

http://prntscr.com/xytmpr

http://prntscr.com/xytngb

http://prntscr.com/xytocd

и т.д.

Еще требования:

- На фото не должно быть сторонних людей, кроме Эксперта

- Не делаем слишком большие рамки и прочие вещи, за которые может придраться модерация FB/Инсте

- Текст на креативе должен занимать до 35% от всей картинки. Он должен быть легко читаемым и понятным

Вот пример наших креативов, которые хорошо себя показали:

http://prntscr.com/xytw8e

http://prntscr.com/xytx6p

http://prntscr.com/xyty41

Как видите, сильно заморачиваться по дизайну не надо. Главное - качественная цепляющая картинка и посыл в тексте.

Все тексты к каждому креативу я дам.

Нужно сделать 20 максимально разноплановых по оформлению баннеров.

Оплата: 40 руб/1 баннер