Нарисовать баннер

Нужно сделать дизайн баннеров для слайдера на главную страницу сайта ювелирных украшений. Количество 3 шт. Стиль минималистичный, фото есть. Подробнее расскажу о задаче после выбора исполнителя. Предпочтения новичкам, так как бюджет ограничен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
нужно отрисовать баннер
размер 940х292px
В приложении - информация которая должна быть на баннере
Так же дополнительно надо добавить надпись "Рейтинг 101Hotels.com" над всей информацией
Выполнить баннер нужно вот в такой стилистике https://stolichnyi72.ru/wp-content/uploads/2016/09/Award.png
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