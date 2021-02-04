Нарисовать баннер

$10
БаннерыЗавершен3 заявки165 просмотров
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Здравствуйте

нужно отрисовать баннер

размер 940х292px

В приложении - информация которая должна быть на баннере

Так же дополнительно надо добавить надпись "Рейтинг 101Hotels.com" над всей информацией

Выполнить баннер нужно вот в такой стилистике https://stolichnyi72.ru/wp-content/uploads/2016/09/Award.png

3 года назад
AlexRo72
Рожин 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nataly_ww
Наталья 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
1 день
все супер!
Приятно было поработать с Александром. Четкое задание, быстрая оплата.
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