Учеба за рубежем

Нужно нарисовать (переделать) баннер Есть готовый макет от прошедшего проекта нужно нарисовать такой же под новый проект или переделать то, что есть, но - изменить цвета - изменить шрифт - изменить частично текст - Изменить картинку и текст на коробке и диске (см ...