Баннер для сайта

Нужно нарисовать (переделать) баннер Есть готовый макет от прошедшего проекта нужно нарисовать такой же под новый проект или переделать то, что есть, но - изменить цвета - изменить шрифт - изменить частично текст - Изменить картинку и текст на коробке и диске (см ...
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Добрый день. Нужен банер для главной страницы сайта tsk.ua
размер 1920*1080 (обрезается), 9:16 сторис инстаграм, 1:1 для поста.
Нужно прорекламировать грядущую акцию на зачасти нашего магазина
Неудачный пример визуализация что хочет видеть отдел продажи запчастей во вложении. Текст по центру кнопка ссылкой будет под текстом.. кнопка красная как на сайте
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