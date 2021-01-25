Баннер для сайта

БаннерыЗакрыт45 заявок571 просмотр
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Добрый день. Нужен банер для главной страницы сайта tsk.ua

размер 1920*1080 (обрезается), 9:16 сторис инстаграм, 1:1 для поста.

Нужно прорекламировать грядущую акцию на зачасти нашего магазина

Неудачный пример визуализация что хочет видеть отдел продажи запчастей во вложении. Текст по центру кнопка ссылкой будет под текстом.. кнопка красная как на сайте

3 года назад
afinskiy
Иван 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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