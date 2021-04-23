Создаю логотипы, баннеры, визитные карточки, презентации
Доброго времени суток!
Меня зовут Вероника и я графический дизайнер!
Создаю: логотипы, визитные карточки, баннеры, презентации.
Владею программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe FfterEffects.
Работаю на качество!
Обращайтесь - с удовольствием поработаю на Вас!
Портфолио
- Дизайн лого50 просмотров
- Дизайн лого54 просмотра
- Реклама вкусной продукции50 просмотров
- Дизайн баннера53 просмотра
- Дизайн презентации показательной.53 просмотра
- Дизайн презентации показательной.57 просмотров
- Лого для быстрой доставки китайской еды47 просмотров
- Лого Корм для собак52 просмотра
- Лого интерьер44 просмотра
- Свежий лого!45 просмотров