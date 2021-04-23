Создаю логотипы, баннеры, визитные карточки, презентации

Доброго времени суток!

Меня зовут Вероника и я графический дизайнер!

Создаю: логотипы, визитные карточки, баннеры, презентации.

Владею программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe FfterEffects.

Работаю на качество!

Обращайтесь - с удовольствием поработаю на Вас!