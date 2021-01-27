Баннер для сайта

Нужен баннер для размещения на сайте-каталоге, и дальнейшее использование его в соц сетях. Размер 460*90, вес около 100кб+/- 3-4 слайда. смена не чаще 2,5-3 секунд. Реклама сайта yalastock.com, размещаться будет на vsestoki.com. Тематика сток оптом, одежда и обувь. Можно такие ...